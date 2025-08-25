DAX24.135 -0,6%ESt505.384 -1,1%Top 10 Crypto15,63 -1,4%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.842 ±-0,0%Euro1,1617 ±-0,0%Öl68,25 -0,7%Gold3.379 +0,4%
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- Asiens Börsen in Rot -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- Goldpreis im Aufwind -- Valneva, Apple, Bitcoin, Clara Technologies, VW, NVIDIA im Fokus
Goldpreis steigt: Eskalation zwischen Weißem Haus und US-Notenbank beflügelt Gold Goldpreis steigt: Eskalation zwischen Weißem Haus und US-Notenbank beflügelt Gold
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co. Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
Profil
Aktienkurs im Fokus

Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich

26.08.25 09:25 Uhr
Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 43,10 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 43,10 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 43,20 EUR. Bei 42,74 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 7.673 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Bei 72,20 EUR markierte der Titel am 02.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 67,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 41,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Carl Zeiss Meditec-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,600 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,696 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 53,39 EUR.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach 0,38 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 289,77 Mio. EUR umgesetzt worden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Carl Zeiss Meditec ein EPS in Höhe von 1,73 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

