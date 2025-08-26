Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Mittwochmittag tiefer

So entwickelt sich Carl Zeiss Meditec

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Das Papier von Carl Zeiss Meditec gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 43,36 EUR abwärts.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:46 Uhr um 0,4 Prozent auf 43,36 EUR nach. Der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 43,06 EUR nach. Bei 43,36 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 21.967 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 72,20 EUR an. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 39,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,00 EUR am 07.08.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,696 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 53,39 EUR an.

Am 09.12.2016 äußerte sich Carl Zeiss Meditec zu den Kennzahlen des am 30.09.2016 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,73 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

