Aktienkurs aktuell

Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Freitagmittag mit Abschlägen

29.08.25 12:05 Uhr

29.08.25 12:05 Uhr
Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Carl Zeiss Meditec befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 43,32 EUR ab.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,2 Prozent auf 43,32 EUR ab. Der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 42,86 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 43,16 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 15.644 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Bei 72,20 EUR markierte der Titel am 02.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 40,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,00 EUR am 07.08.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,36 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,696 EUR. Im Vorjahr erhielten Carl Zeiss Meditec-Aktionäre 0,600 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec-Aktie wird bei 53,39 EUR angegeben.

Am 09.12.2016 äußerte sich Carl Zeiss Meditec zu den Kennzahlen des am 30.09.2016 ausgelaufenen Quartals. Carl Zeiss Meditec hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,38 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 289,77 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 289,77 Mio. EUR eingefahren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,73 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

