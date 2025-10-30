Carl Zeiss Meditec Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Carl Zeiss Meditec

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 44,04 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:42 Uhr um 1,0 Prozent auf 44,04 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Carl Zeiss Meditec-Aktie ging bis auf 43,62 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 44,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 14.329 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 71,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Kursplus von 62,69 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.09.2025 (40,52 EUR). Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 7,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,693 EUR, nach 0,600 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 51,61 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 289,77 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie in Höhe von 1,72 EUR im Jahr 2025 aus.

