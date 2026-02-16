DAX24.847 +0,2%Est505.987 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7500 -0,7%Nas22.547 -0,2%Bitcoin57.493 -1,2%Euro1,1846 ±-0,0%Öl68,12 -0,7%Gold4.928 -1,3%
Champions League

BVB-Aktie in Grün: Dortmund will sich gegen Bergamo durchsetzen

17.02.26 09:36 Uhr
BVB-Aktie im Fokus: Dortmunds Kampf gegen Bergamo | finanzen.net

Im Kampf um den Einzug ins Achtelfinale der Champions League möchte sich Borussia Dortmund vor heimischer Kulisse eine gute Ausgangsposition verschaffen.

Der Tabellenzweite der Fußball-Bundesliga strebt im Play-Off-Hinspiel gegen den italienischen Vertreter Atalanta Bergamo am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) einen Sieg an. Das Rückspiel steigt am Mittwoch nächster Woche.

BVB-Trainer Niko Kovac plagen allerdings einige Personalsorgen in der Abwehr. Mit Nationalspieler Nico Schlotterbeck, Niklas Süle, Emre Can und Filippo Mane fallen gleich vier Innenverteidiger verletzt aus.

Die BVB-Aktie legt im XETRA-Handel am Dienstag zwischenzeitlich 0,46 Prozent auf 3,25 Euro zu.

/edo/DP/he

DORTMUND (dpa-AFX)

Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)

Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumRatingAnalyst
08:11BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
