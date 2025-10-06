Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Montagnachmittag mit Kursplus

Kursverlauf

Die Aktie von Cisco gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Cisco-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 68,52 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 68,52 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Cisco-Aktie bisher bei 68,69 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 68,50 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 529.668 Cisco-Aktien.

Am 12.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 72,55 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,88 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 52,11 USD am 08.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten Cisco-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,62 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,66 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 70,00 USD an.

Cisco veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,71 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14,67 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 13,64 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 12.11.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,05 USD je Aktie in den Cisco-Büchern.

Redaktion finanzen.net

