Blick auf Coca-Cola-Kurs

Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Dienstagabend um Nulllinie

02.09.25 20:24 Uhr
Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Dienstagabend um Nulllinie

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagabend die Aktie von Coca-Cola. Bei der Coca-Cola-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 68,95 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coca-Cola Co.
59,31 EUR -0,11 EUR -0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im New York-Handel kam die Coca-Cola-Aktie um 20:08 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 68,95 USD. Zwischenzeitlich stieg die Coca-Cola-Aktie sogar auf 69,34 USD. Das Tagestief markierte die Coca-Cola-Aktie bei 68,26 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 69,01 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.748.644 Coca-Cola-Aktien.

Am 23.04.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 74,38 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coca-Cola-Aktie 7,88 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 60,62 USD. Dieser Wert wurde am 08.01.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,03 USD, nach 1,94 USD im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 79,00 USD für die Coca-Cola-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coca-Cola am 22.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,88 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,56 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Coca-Cola im vergangenen Quartal 12,72 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Coca-Cola 12,31 Mrd. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 22.10.2025 dürfte Coca-Cola Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Coca-Cola im Jahr 2028 3,74 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

