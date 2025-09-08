DAX23.718 -0,4%ESt505.369 +0,1%Top 10 Crypto15,38 -2,7%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin95.152 -0,1%Euro1,1708 -0,4%Öl66,45 +0,3%Gold3.631 -0,2%
Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola gewinnt am Abend an Fahrt

Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola gewinnt am Abend an Fahrt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 68,01 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coca-Cola Co.
58,01 EUR 0,84 EUR 1,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 68,01 USD zu. In der Spitze gewann die Coca-Cola-Aktie bis auf 68,09 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 67,28 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.053.876 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Am 23.04.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 74,38 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,37 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 60,62 USD. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 12,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Coca-Cola-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,03 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 79,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Coca-Cola am 22.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,88 USD. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,56 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12,31 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12,72 Mrd. USD ausgewiesen.

Coca-Cola wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coca-Cola-Aktie in Höhe von 2,98 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Katherine Welles / Shutterstock.com

