Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola verbilligt sich am Abend

Notierung im Fokus

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Coca-Cola-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 70,83 USD abwärts.

Die Coca-Cola-Aktie notierte um 20:07 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 70,83 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Coca-Cola-Aktie bis auf 70,60 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 71,48 USD. Von der Coca-Cola-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.285.404 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 23.04.2025 auf bis zu 74,38 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 60,62 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Verlust von 14,42 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,03 USD. Im Vorjahr erhielten Coca-Cola-Aktionäre 1,94 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Coca-Cola-Aktie bei 79,67 USD.

Am 21.10.2025 legte Coca-Cola die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,86 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,66 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12,56 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 11,89 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Coca-Cola am 17.02.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coca-Cola einen Gewinn von 2,99 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Coca-Cola-Aktie in Grün: Löhne der Beschäftigten werden erhöht

Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Coca-Cola von vor 10 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel hätte eine Investition in Coca-Cola von vor 5 Jahren abgeworfen