Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola verteidigt Stellung am Abend

So bewegt sich Coca-Cola

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagabend die Aktie von Coca-Cola. Im New York-Handel kam die Coca-Cola-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 71,58 USD.

Im New York-Handel kam die Coca-Cola-Aktie um 20:07 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 71,58 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Coca-Cola-Aktie bei 71,66 USD. Bei 71,02 USD markierte die Coca-Cola-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 71,41 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.499.835 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Am 23.04.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 74,38 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coca-Cola-Aktie 3,92 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 60,62 USD. Dieser Wert wurde am 08.01.2025 erreicht. Abschläge von 15,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Coca-Cola-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,03 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Coca-Cola-Aktie bei 79,67 USD.

Am 21.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,86 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Coca-Cola ein EPS von 0,66 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12,56 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 11,89 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.02.2026 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,99 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Coca-Cola-Aktie in Grün: Löhne der Beschäftigten werden erhöht

Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Coca-Cola von vor 10 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel hätte eine Investition in Coca-Cola von vor 5 Jahren abgeworfen