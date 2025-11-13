DAX24.042 -1,4%Est505.743 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,33 -2,1%Nas22.857 -2,4%Bitcoin84.849 -3,1%Euro1,1637 +0,4%Öl62,99 +0,5%Gold4.164 -0,8%
So bewegt sich Coca-Cola

Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola verteidigt Stellung am Abend

13.11.25 20:23 Uhr
Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola verteidigt Stellung am Abend

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagabend die Aktie von Coca-Cola. Im New York-Handel kam die Coca-Cola-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 71,58 USD.

Coca-Cola Co.
Im New York-Handel kam die Coca-Cola-Aktie um 20:07 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 71,58 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Coca-Cola-Aktie bei 71,66 USD. Bei 71,02 USD markierte die Coca-Cola-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 71,41 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.499.835 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Am 23.04.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 74,38 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coca-Cola-Aktie 3,92 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 60,62 USD. Dieser Wert wurde am 08.01.2025 erreicht. Abschläge von 15,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Coca-Cola-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,03 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Coca-Cola-Aktie bei 79,67 USD.

Am 21.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,86 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Coca-Cola ein EPS von 0,66 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12,56 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 11,89 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.02.2026 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,99 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Analysen zu Coca-Cola Co.

DatumRatingAnalyst
23.10.2025Coca-Cola KaufenDZ BANK
22.10.2025Coca-Cola OutperformRBC Capital Markets
22.10.2025Coca-Cola BuyUBS AG
22.10.2025Coca-Cola OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.10.2025Coca-Cola OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
23.10.2025Coca-Cola KaufenDZ BANK
22.10.2025Coca-Cola OutperformRBC Capital Markets
22.10.2025Coca-Cola BuyUBS AG
22.10.2025Coca-Cola OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.10.2025Coca-Cola OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.07.2024Coca-Cola HaltenDZ BANK
31.05.2024Coca-Cola HoldJefferies & Company Inc.
07.05.2024Coca-Cola HaltenDZ BANK
25.04.2023Coca-Cola NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.04.2023Coca-Cola NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
16.02.2018Coca-Cola SellGoldman Sachs Group Inc.
10.01.2018Coca-Cola SellGoldman Sachs Group Inc.
17.11.2017Coca-Cola SellGoldman Sachs Group Inc.
16.11.2017Coca-Cola SellGoldman Sachs Group Inc.
26.10.2017Coca-Cola SellGoldman Sachs Group Inc.

mehr Analysen