Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag im Minusbereich

13.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 71,22 USD.

Coca-Cola Co.
61,27 EUR -0,56 EUR -0,91%
Die Coca-Cola-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,4 Prozent auf 71,22 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Coca-Cola-Aktie ging bis auf 71,17 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 71,41 USD. Der Tagesumsatz der Coca-Cola-Aktie belief sich zuletzt auf 470.949 Aktien.

Am 23.04.2025 erreichte der Anteilsschein mit 74,38 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 4,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 60,62 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,88 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,03 USD. Im Vorjahr hatte Coca-Cola 1,94 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 79,67 USD für die Coca-Cola-Aktie.

Am 21.10.2025 lud Coca-Cola zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,86 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,66 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,56 Mrd. USD – ein Plus von 5,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coca-Cola 11,89 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 17.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Coca-Cola im Jahr 2025 2,99 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen