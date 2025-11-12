Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola macht am Abend Boden gut

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 71,77 USD zu.

Im New York-Handel gewannen die Coca-Cola-Papiere um 20:08 Uhr 0,2 Prozent. Die Coca-Cola-Aktie zog in der Spitze bis auf 71,88 USD an. Mit einem Wert von 71,45 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.538.650 Coca-Cola-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (74,38 USD) erklomm das Papier am 23.04.2025. Gewinne von 3,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 60,62 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Verlust von 15,54 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Coca-Cola seine Aktionäre 2024 mit 1,94 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,03 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 79,67 USD je Coca-Cola-Aktie aus.

Am 21.10.2025 äußerte sich Coca-Cola zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,86 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,66 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 12,56 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,89 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Coca-Cola dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 17.02.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Coca-Cola im Jahr 2025 2,99 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

