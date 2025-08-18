Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Coca-Cola. Zuletzt wies die Coca-Cola-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 69,72 USD nach oben.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 69,72 USD zu. Bei 69,79 USD erreichte die Coca-Cola-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 69,30 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 307.828 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 74,38 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.04.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Coca-Cola-Aktie somit 6,27 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.01.2025 bei 60,62 USD. Mit Abgaben von 13,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,03 USD. Im Vorjahr hatte Coca-Cola 1,94 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 79,00 USD.

Coca-Cola ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,88 USD gegenüber 0,56 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,32 Prozent auf 12,72 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 22.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Coca-Cola-Gewinn in Höhe von 2,98 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Bitcoin vs. Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hat Warren Buffett 2025 verpasst

So investierte Buffetts Berkshire Hathaway im 2. Quartal 2025 - Neue Beteiligungen aufgebaut

Warren Buffett: "Das beste Geschäft, in dem ich je war"