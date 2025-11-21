Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola zieht am Freitagabend an
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Coca-Cola. Zuletzt sprang die Coca-Cola-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 73,08 USD zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von Coca-Cola nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 2,6 Prozent auf 73,08 USD. Bei 73,19 USD erreichte die Coca-Cola-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 71,66 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 3.175.462 Coca-Cola-Aktien.
Bei 74,38 USD erreichte der Titel am 23.04.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 1,78 Prozent Plus fehlen der Coca-Cola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.01.2025 auf bis zu 60,62 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,03 USD, nach 1,94 USD im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 79,67 USD an.
Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Coca-Cola am 21.10.2025. Das EPS wurde auf 0,86 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,66 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 12,56 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,89 Mrd. USD umgesetzt.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Coca-Cola wird am 17.02.2026 gerechnet.
Von Analysten wird erwartet, dass Coca-Cola im Jahr 2025 2,99 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu: Massive Umschichtungen im Berkshire-Depot im 3. Quartal 2025
Coca-Cola-Aktie in Grün: Löhne der Beschäftigten werden erhöht
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.11.2025
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.2025
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.2025
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|22.10.2025
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.2025
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
