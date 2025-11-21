DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,32 -1,6%Nas22.488 +1,9%Bitcoin73.756 -1,9%Euro1,1514 -0,1%Öl62,56 -1,0%Gold4.089 +0,3%
DAX geht bei über 23.000 Punkten ins Wochenende -- Wall Street steigt -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. tiefrot -- D-Wave, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK im Fokus
Kursverlauf

Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola zieht am Freitagabend an

21.11.25 20:23 Uhr
Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola zieht am Freitagabend an

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Coca-Cola. Zuletzt sprang die Coca-Cola-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 73,08 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coca-Cola Co.
63,30 EUR 1,37 EUR 2,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Coca-Cola nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 2,6 Prozent auf 73,08 USD. Bei 73,19 USD erreichte die Coca-Cola-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 71,66 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 3.175.462 Coca-Cola-Aktien.

Bei 74,38 USD erreichte der Titel am 23.04.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 1,78 Prozent Plus fehlen der Coca-Cola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.01.2025 auf bis zu 60,62 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,03 USD, nach 1,94 USD im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 79,67 USD an.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Coca-Cola am 21.10.2025. Das EPS wurde auf 0,86 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,66 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 12,56 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,89 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Coca-Cola wird am 17.02.2026 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Coca-Cola im Jahr 2025 2,99 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Coca-Cola Co.

DatumRatingAnalyst
19.11.2025Coca-Cola OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.11.2025Coca-Cola OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025Coca-Cola KaufenDZ BANK
22.10.2025Coca-Cola OutperformRBC Capital Markets
22.10.2025Coca-Cola BuyUBS AG
