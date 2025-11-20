DAX23.279 +0,5%Est505.570 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,43 -8,2%Nas22.257 -1,4%Bitcoin74.998 -5,3%Euro1,1535 -0,1%Öl63,34 -0,5%Gold4.080 ±0,0%
Aktie im Blick

Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Donnerstagabend mit Kursplus

20.11.25 20:23 Uhr
Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Donnerstagabend mit Kursplus

Die Aktie von Coca-Cola zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Coca-Cola-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 71,26 USD.

Coca-Cola Co.
61,90 EUR 0,06 EUR 0,10%
Um 20:08 Uhr sprang die Coca-Cola-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 71,26 USD zu. Die Coca-Cola-Aktie legte bis auf 71,26 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 71,02 USD. Bisher wurden via New York 1.596.145 Coca-Cola-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.04.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 74,38 USD an. 4,39 Prozent Plus fehlen der Coca-Cola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.01.2025 auf bis zu 60,62 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 14,93 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Coca-Cola-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,03 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Coca-Cola-Aktie bei 79,67 USD.

Coca-Cola veröffentlichte am 21.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,86 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,66 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 12,56 Mrd. USD gegenüber 11,89 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.02.2026 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,99 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

