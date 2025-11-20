DAX23.464 +1,3%Est505.615 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 -0,9%Nas23.104 +2,4%Bitcoin78.675 -0,7%Euro1,1531 -0,1%Öl64,11 +0,7%Gold4.096 +0,4%
Coca-Cola im Fokus

Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Nachmittag seitwärts

20.11.25 16:09 Uhr
Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Nachmittag seitwärts

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im New York-Handel bei 71,06 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coca-Cola Co.
61,42 EUR -0,42 EUR -0,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Kurs von 71,06 USD zeigte sich die Coca-Cola-Aktie im New York-Handel um 15:53 Uhr kaum verändert. Die Coca-Cola-Aktie zog in der Spitze bis auf 71,09 USD an. Die Abwärtsbewegung der Coca-Cola-Aktie ging bis auf 70,66 USD. Bei 71,02 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 517.597 Coca-Cola-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (74,38 USD) erklomm das Papier am 23.04.2025. 4,68 Prozent Plus fehlen der Coca-Cola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 60,62 USD. Dieser Wert wurde am 08.01.2025 erreicht. Abschläge von 14,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,03 USD. Im Vorjahr hatte Coca-Cola 1,94 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 79,67 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coca-Cola am 21.10.2025. In Sachen EPS wurden 0,86 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coca-Cola 0,66 USD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Coca-Cola 12,56 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,89 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Coca-Cola dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 17.02.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Coca-Cola-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,99 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

