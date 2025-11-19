Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola steigt am Mittwochabend

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Coca-Cola. Zuletzt sprang die Coca-Cola-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 71,37 USD zu.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 71,37 USD zu. Die Coca-Cola-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 71,44 USD aus. Bei 71,20 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Coca-Cola-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.396.375 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.04.2025 bei 74,38 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Coca-Cola-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 60,62 USD. Dieser Wert wurde am 08.01.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 17,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,03 USD. Im Vorjahr hatte Coca-Cola 1,94 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 79,67 USD je Coca-Cola-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Coca-Cola am 21.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,86 USD gegenüber 0,66 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Coca-Cola im vergangenen Quartal 12,56 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Coca-Cola 11,89 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 17.02.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,99 USD je Coca-Cola-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu: Massive Umschichtungen im Berkshire-Depot im 3. Quartal 2025

Coca-Cola-Aktie in Grün: Löhne der Beschäftigten werden erhöht