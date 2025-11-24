DAX23.239 +0,6%Est505.529 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,89 +1,4%Nas22.858 +2,6%Bitcoin76.840 +1,9%Euro1,1528 +0,1%Öl63,45 +1,5%Gold4.124 +1,4%
Aktienkurs im Fokus

Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Montagabend mit negativen Vorzeichen

24.11.25 20:23 Uhr
Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Montagabend mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Coca-Cola nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 72,16 USD.

Der Coca-Cola-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:07 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 72,16 USD. Zwischenzeitlich weitete die Coca-Cola-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 71,57 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 73,16 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.903.772 Coca-Cola-Aktien.

Bei einem Wert von 74,38 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.04.2025). Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 2,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.01.2025 bei 60,62 USD. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 19,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,03 USD, nach 1,94 USD im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 79,67 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Coca-Cola am 21.10.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,66 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Coca-Cola hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,56 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,89 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.02.2026 veröffentlicht.

Experten taxieren den Coca-Cola-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,99 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net



