Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 68,76 USD abwärts.

Das Papier von Coca-Cola befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 2,0 Prozent auf 68,76 USD ab. Bei 68,71 USD markierte die Coca-Cola-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 69,89 USD. Der Tagesumsatz der Coca-Cola-Aktie belief sich zuletzt auf 834.150 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 74,38 USD erreichte der Titel am 23.04.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 60,62 USD. Dieser Wert wurde am 08.01.2025 erreicht. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 13,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Coca-Cola-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,94 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,03 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 79,67 USD aus.

Coca-Cola gewährte am 21.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,86 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,66 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12,56 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 11,89 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Coca-Cola am 17.02.2026 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coca-Cola-Aktie in Höhe von 2,99 USD im Jahr 2025 aus.

