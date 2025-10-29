Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Abend mit Kurseinbußen

Coca-Cola im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Coca-Cola. Das Papier von Coca-Cola gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,6 Prozent auf 68,35 USD abwärts.

Das Papier von Coca-Cola befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 2,6 Prozent auf 68,35 USD ab. In der Spitze büßte die Coca-Cola-Aktie bis auf 68,16 USD ein. Bei 69,89 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Coca-Cola-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.408.291 Stück gehandelt.

Bei 74,38 USD markierte der Titel am 23.04.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,82 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 08.01.2025 auf bis zu 60,62 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 11,32 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,03 USD. Im Vorjahr erhielten Coca-Cola-Aktionäre 1,94 USD je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 79,67 USD aus.

Am 21.10.2025 äußerte sich Coca-Cola zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,66 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,67 Prozent auf 12,56 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,89 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 17.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,99 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

