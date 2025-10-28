DAX24.279 -0,1%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,12 -5,1%Nas23.827 +0,8%Bitcoin96.719 -1,3%Euro1,1654 ±0,0%Öl64,25 -2,3%Gold3.951 -1,0%
Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Dienstagabend gesucht

28.10.25 20:23 Uhr
Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Dienstagabend gesucht

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Coca-Cola. Das Papier von Coca-Cola legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 70,22 USD.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 70,22 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Coca-Cola-Aktie bei 70,89 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 70,06 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.390.245 Coca-Cola-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 74,38 USD erreichte der Titel am 23.04.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,93 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.01.2025 bei 60,62 USD. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 13,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Coca-Cola-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,94 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,03 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Coca-Cola-Aktie bei 79,67 USD.

Coca-Cola veröffentlichte am 21.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,86 USD gegenüber 0,66 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12,56 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,89 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 17.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Coca-Cola-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,99 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

