Coca-Cola im Fokus
Tesla-Aktie: Elon Musks SpaceX und xAI kaufen unverkaufte Cybertrucks
Check Point Software: Glänzt mit seinen Q3-Ergebnissen und positioniert sich mit Lakera bei KI-Sicherheit!
Aktienkurs im Fokus

Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Dienstagnachmittag fester

28.10.25 16:08 Uhr
Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Dienstagnachmittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Zuletzt wies die Coca-Cola-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 70,89 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coca-Cola Co.
60,81 EUR 0,68 EUR 1,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Coca-Cola nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,2 Prozent auf 70,89 USD. Kurzfristig markierte die Coca-Cola-Aktie bei 70,89 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 70,06 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 614.467 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Am 23.04.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 74,38 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 4,93 Prozent Luft nach oben. Bei 60,62 USD fiel das Papier am 08.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coca-Cola-Aktie 14,49 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Coca-Cola-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,03 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Coca-Cola 1,94 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 79,67 USD an.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Coca-Cola am 21.10.2025. Das EPS wurde auf 0,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,66 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 12,56 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 11,89 Mrd. USD umgesetzt.

Am 17.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Coca-Cola-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,99 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Patryk Kosmider / Shutterstock.com

