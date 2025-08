Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Dienstagnachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Commerzbank gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Commerzbank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 5,0 Prozent auf 31,72 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 5,0 Prozent auf 31,72 EUR. Die Abwärtsbewegung der Commerzbank-Aktie ging bis auf 31,64 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 33,41 EUR. Der Tagesumsatz der Commerzbank-Aktie belief sich zuletzt auf 3.422.628 Aktien.

Am 05.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 33,49 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Commerzbank-Aktie. Am 10.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 12,12 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 161,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,920 EUR. Im Vorjahr hatte Commerzbank 0,650 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 24,76 EUR.

Am 09.05.2025 hat Commerzbank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,73 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Commerzbank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,62 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Commerzbank mit einem Umsatz von insgesamt 6,15 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,34 Prozent verringert.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 12.08.2026.

In der Commerzbank-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,41 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Analysten sehen bei Commerzbank-Aktie Potenzial

Stresstest: Bankenaufsicht sieht EU-Banken für schwere Krise gerüstet

DAX 40-Papier Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Commerzbank von vor 10 Jahren abgeworfen