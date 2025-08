Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag gefragt

Notierung im Fokus

Die Aktie von Commerzbank zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Commerzbank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 31,72 EUR.

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 31,72 EUR. Die Commerzbank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 31,87 EUR. Bei 31,61 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.564.186 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.08.2025 bei 33,49 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 12,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 61,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Commerzbank-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,917 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 24,76 EUR für die Commerzbank-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Commerzbank am 09.05.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,73 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 0,62 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Commerzbank mit einem Umsatz von insgesamt 6,15 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,34 Prozent verringert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 06.11.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 12.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,41 EUR je Commerzbank-Aktie.

