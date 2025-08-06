Commerzbank Aktie News: Commerzbank verteuert sich am Mittag
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Commerzbank. Das Papier von Commerzbank legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,9 Prozent auf 32,68 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 11:48 Uhr sprang die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 32,68 EUR zu. Bei 32,80 EUR erreichte die Commerzbank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 31,89 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.110.771 Commerzbank-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (33,49 EUR) erklomm das Papier am 05.08.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,48 Prozent hinzugewinnen. Bei 12,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Commerzbank-Aktie 169,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Commerzbank-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,938 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Commerzbank-Aktie bei 25,14 EUR.
Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 0,62 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Commerzbank 3,07 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 52,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,43 Mrd. EUR umgesetzt worden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 12.08.2026 werfen.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Commerzbank ein EPS in Höhe von 2,42 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie
Commerzbank-Aktie stärker: Commerzbank übertrifft Erwartungen und hebt Gewinnziel an
Investmentempfehlung zu Commerzbank-Aktie: DZ BANK senkt Bewertung auf Verkaufen
RBC Capital Markets beurteilt Commerzbank-Aktie mit Sector Perform
Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Frank Gaertner / Shutterstock.com
Nachrichten zu Commerzbank
Analysen zu Commerzbank
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.2025
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|06.08.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2025
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.2025
|Commerzbank Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.2025
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|18.07.2025
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|18.07.2025
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|16.07.2025
|Commerzbank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.05.2024
|Commerzbank Underweight
|Barclays Capital
|19.02.2024
|Commerzbank Underweight
|Barclays Capital
|25.01.2024
|Commerzbank Underweight
|Barclays Capital
|27.11.2023
|Commerzbank Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Commerzbank nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen