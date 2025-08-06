DAX24.317 +1,6%ESt505.345 +1,6%Top 10 Crypto15,79 +2,5%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin99.893 +1,3%Euro1,1657 ±0,0%Öl67,43 +0,7%Gold3.381 +0,4%
Blick auf Commerzbank-Kurs

Commerzbank Aktie News: Commerzbank verteuert sich am Mittag

07.08.25 12:07 Uhr
Commerzbank Aktie News: Commerzbank verteuert sich am Mittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Commerzbank. Das Papier von Commerzbank legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,9 Prozent auf 32,68 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 32,68 EUR zu. Bei 32,80 EUR erreichte die Commerzbank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 31,89 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.110.771 Commerzbank-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (33,49 EUR) erklomm das Papier am 05.08.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,48 Prozent hinzugewinnen. Bei 12,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Commerzbank-Aktie 169,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Commerzbank-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,938 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Commerzbank-Aktie bei 25,14 EUR.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 0,62 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Commerzbank 3,07 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 52,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,43 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 12.08.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Commerzbank ein EPS in Höhe von 2,42 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

mehr Analysen