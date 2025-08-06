Commerzbank Aktie News: Commerzbank verteuert sich am Nachmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Commerzbank zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Commerzbank konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,1 Prozent auf 33,05 EUR.

Das Papier von Commerzbank konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,1 Prozent auf 33,05 EUR. Der Kurs der Commerzbank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 33,25 EUR zu. Bei 31,89 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 2.257.262 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 05.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,49 EUR. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 1,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.08.2024 bei 12,12 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 63,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,650 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,938 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 25,14 EUR für die Commerzbank-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 06.08.2025. Es stand ein EPS von 0,39 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Commerzbank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,62 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 52,30 Prozent auf 3,07 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,42 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Commerzbank-Aktie stärker: Commerzbank übertrifft Erwartungen und hebt Gewinnziel an

Investmentempfehlung zu Commerzbank-Aktie: DZ BANK senkt Bewertung auf Verkaufen

RBC Capital Markets beurteilt Commerzbank-Aktie mit Sector Perform