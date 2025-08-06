DAX24.227 +1,3%ESt505.335 +1,4%Top 10 Crypto15,91 +3,3%Dow43.998 -0,4%Nas21.301 +0,6%Bitcoin100.347 +1,7%Euro1,1618 -0,3%Öl66,74 -0,3%Gold3.387 +0,5%
Commerzbank Aktie News: Commerzbank verteuert sich am Nachmittag

07.08.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Commerzbank zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Commerzbank konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,1 Prozent auf 33,05 EUR.

Commerzbank
32,92 EUR 1,17 EUR 3,69%
Das Papier von Commerzbank konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,1 Prozent auf 33,05 EUR. Der Kurs der Commerzbank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 33,25 EUR zu. Bei 31,89 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 2.257.262 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 05.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,49 EUR. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 1,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.08.2024 bei 12,12 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 63,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,650 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,938 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 25,14 EUR für die Commerzbank-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 06.08.2025. Es stand ein EPS von 0,39 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Commerzbank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,62 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 52,30 Prozent auf 3,07 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,42 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Commerzbank-Aktie stärker: Commerzbank übertrifft Erwartungen und hebt Gewinnziel an

Investmentempfehlung zu Commerzbank-Aktie: DZ BANK senkt Bewertung auf Verkaufen

RBC Capital Markets beurteilt Commerzbank-Aktie mit Sector Perform

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Nachrichten zu Commerzbank

DatumMeistgelesen
Analysen zu Commerzbank

DatumRatingAnalyst
15:11Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
06.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
06.08.2025Commerzbank HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
15:11Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
06.08.2025Commerzbank HoldWarburg Research
18.07.2025Commerzbank HaltenDZ BANK
18.07.2025Commerzbank HoldWarburg Research
16.07.2025Commerzbank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
21.05.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital
19.02.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital
25.01.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital
27.11.2023Commerzbank UnderweightBarclays Capital

