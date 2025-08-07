Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Mittag nordwärts

So bewegt sich Commerzbank

Die Aktie von Commerzbank gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Commerzbank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 33,70 EUR.

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 33,70 EUR. Der Kurs der Commerzbank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 33,90 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 33,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 1.130.551 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 08.08.2025 auf bis zu 33,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Kursplus von 0,59 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,12 EUR. Dieser Wert wurde am 10.08.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 64,05 Prozent würde die Commerzbank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,941 EUR. Im Vorjahr erhielten Commerzbank-Aktionäre 0,650 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 25,14 EUR für die Commerzbank-Aktie aus.

Commerzbank ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,19 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Commerzbank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,14 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Commerzbank am 06.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,45 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.

