Commerzbank Aktie News: Commerzbank haussiert am Mittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Commerzbank. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 5,7 Prozent auf 33,63 EUR zu.

Das Papier von Commerzbank konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 5,7 Prozent auf 33,63 EUR. Die Commerzbank-Aktie legte bis auf 33,89 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 32,62 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.018.500 Commerzbank-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 38,40 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,18 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.11.2024 bei 13,90 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 58,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Commerzbank-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,953 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 32,13 EUR je Commerzbank-Aktie aus.

Commerzbank ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,52 EUR. Im letzten Jahr hatte Commerzbank einen Gewinn von 0,54 EUR je Aktie eingefahren. Commerzbank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,01 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Commerzbank-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.02.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Commerzbank-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 18.02.2027.

Experten taxieren den Commerzbank-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,47 EUR je Aktie.

