Aktienkurs im Fokus

Commerzbank Aktie News: Commerzbank präsentiert sich am Nachmittag stärker

07.11.25 16:08 Uhr
Commerzbank Aktie News: Commerzbank präsentiert sich am Nachmittag stärker

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Commerzbank. Zuletzt wies die Commerzbank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 32,01 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
31,99 EUR 0,26 EUR 0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr wies die Commerzbank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 32,01 EUR nach oben. In der Spitze legte die Commerzbank-Aktie bis auf 32,55 EUR zu. Bei 32,14 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.168.423 Commerzbank-Aktien.

Am 22.08.2025 markierte das Papier bei 38,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,96 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,90 EUR am 27.11.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 56,58 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Commerzbank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,650 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,963 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 31,80 EUR.

Am 06.08.2025 lud Commerzbank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,54 EUR je Aktie generiert. Commerzbank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,14 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Commerzbank am 11.02.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,52 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Commerzbank

DatumRatingAnalyst
12:21Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
08:01Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
06.11.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
06.11.2025Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
