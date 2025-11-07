Commerzbank Aktie News: Commerzbank zeigt sich am Freitagmittag gestärkt
Die Aktie von Commerzbank gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Commerzbank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 32,48 EUR nach oben.
Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 32,48 EUR. Der Kurs der Commerzbank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 32,55 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 32,14 EUR. Zuletzt wechselten 1.414.287 Commerzbank-Aktien den Besitzer.
Bei 38,40 EUR markierte der Titel am 22.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 18,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Commerzbank-Aktie 133,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Commerzbank-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,650 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,963 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 31,80 EUR.
Am 06.08.2025 äußerte sich Commerzbank zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,54 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,14 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 6,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 11.02.2026 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 18.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Commerzbank.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,52 EUR je Aktie belaufen.
