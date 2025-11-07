Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Freitagvormittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Commerzbank gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Commerzbank legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 32,42 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 32,42 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Commerzbank-Aktie bei 32,53 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 32,14 EUR. Bisher wurden via XETRA 197.788 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 22.08.2025 auf bis zu 38,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Kursplus von 18,45 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.11.2024 bei 13,90 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 57,13 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,650 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,963 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 31,80 EUR aus.

Am 06.08.2025 legte Commerzbank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,19 EUR gegenüber 0,54 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,67 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6,14 Mrd. EUR im Vergleich zu 6,44 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Commerzbank am 11.02.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Commerzbank rechnen Experten am 18.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Commerzbank im Jahr 2025 2,52 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

So schätzen die Analysten die Commerzbank-Aktie im Oktober 2025 ein

Commerzbank-Aktie dennoch schwach: Prognose für Zinsüberschuss angehoben - operativer Gewinn legt zu

Investment-Tipp Commerzbank-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse