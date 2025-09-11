Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Freitagmittag verlustreich

Kursverlauf

Die Aktie von Commerzbank gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Commerzbank befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,1 Prozent auf 32,26 EUR ab.

Die Commerzbank-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 32,26 EUR abwärts. Im Tief verlor die Commerzbank-Aktie bis auf 32,13 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,00 EUR. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 819.097 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.08.2025 auf bis zu 38,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 19,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,90 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 56,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Commerzbank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,650 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,956 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,27 EUR.

Am 06.08.2025 hat Commerzbank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 0,29 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,14 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 5,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Commerzbank-Aktie in Höhe von 2,50 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Commerzbank-Aktie in Grün: Betriebsrat stimmt Stellenabbau zu

Aktienempfehlung Commerzbank-Aktie: RBC Capital Markets bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Commerzbank von vor 3 Jahren abgeworfen