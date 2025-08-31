DAX23.994 +0,4%ESt505.364 +0,2%Top 10 Crypto15,26 +1,0%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin92.645 +0,1%Euro1,1728 +0,3%Öl68,14 ±0,0%Gold3.470 +0,7%
Blick auf Continental-Kurs

Continental Aktie News: Continental gewinnt am Mittag an Boden

01.09.25 12:05 Uhr
Continental Aktie News: Continental gewinnt am Mittag an Boden

Die Aktie von Continental gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 75,64 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
75,88 EUR 0,46 EUR 0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Continental konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 75,64 EUR. Die Continental-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 75,72 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 75,16 EUR. Der Tagesumsatz der Continental-Aktie belief sich zuletzt auf 15.705 Aktien.

Bei einem Wert von 78,68 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.05.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,02 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Continental-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 51,02 EUR. Mit einem Kursverlust von 32,55 Prozent würde die Continental-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 2,50 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,44 EUR je Continental-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 81,13 EUR je Continental-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Continental am 05.08.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,52 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 51,45 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,86 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,00 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Experten taxieren den Continental-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,08 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

