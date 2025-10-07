Continental Aktie News: Continental verliert am Dienstagmittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Continental gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 58,26 EUR ab.

Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 58,26 EUR. Die Continental-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 58,22 EUR ab. Bei 59,28 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 57.000 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 29.05.2025 markierte das Papier bei 59,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Continental-Aktie derzeit noch 2,67 Prozent Luft nach oben. Bei 41,16 EUR fiel das Papier am 08.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,50 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,15 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 68,63 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Continental am 05.08.2025 vor. Continental hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,53 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,52 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 4,86 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 51,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,00 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2025 6,03 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

