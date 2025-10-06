Continental Aktie News: Continental am Nachmittag im Plus

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Continental. Die Continental-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 58,72 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 58,72 EUR zu. Der Kurs der Continental-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 58,98 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 58,66 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 127.411 Continental-Aktien.

Am 29.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 59,81 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Continental-Aktie mit einem Kursplus von 1,86 Prozent wieder erreichen. Bei 41,16 EUR fiel das Papier am 08.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,15 EUR. Im Vorjahr erhielten Continental-Aktionäre 2,50 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Continental-Aktie bei 68,63 EUR.

Am 05.08.2025 lud Continental zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,52 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,86 Mrd. EUR – eine Minderung von 51,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,00 Mrd. EUR eingefahren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,02 EUR je Continental-Aktie.

