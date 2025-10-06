Continental Aktie News: Continental schiebt sich am Montagvormittag vor

Notierung im Fokus

Die Aktie von Continental zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 58,54 EUR zu.

Um 09:06 Uhr wies die Continental-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 58,54 EUR nach oben. Die Continental-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 58,70 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 58,66 EUR. Bisher wurden via XETRA 7.392 Continental-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 59,81 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.05.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 2,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 41,16 EUR. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 42,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,15 EUR. Im Vorjahr erhielten Continental-Aktionäre 2,50 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 68,63 EUR.

Am 05.08.2025 äußerte sich Continental zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,53 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental 1,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 51,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,00 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,86 Mrd. EUR.

Experten taxieren den Continental-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,02 EUR je Aktie.

