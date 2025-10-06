Continental Aktie News: Continental schiebt sich am Montagvormittag vor
Die Aktie von Continental zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 58,54 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Um 09:06 Uhr wies die Continental-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 58,54 EUR nach oben. Die Continental-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 58,70 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 58,66 EUR. Bisher wurden via XETRA 7.392 Continental-Aktien gekauft oder verkauft.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 59,81 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.05.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 2,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 41,16 EUR. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 42,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,15 EUR. Im Vorjahr erhielten Continental-Aktionäre 2,50 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 68,63 EUR.
Am 05.08.2025 äußerte sich Continental zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,53 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental 1,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 51,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,00 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,86 Mrd. EUR.
Experten taxieren den Continental-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,02 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Continental-Aktie
Continental-Aktie steigt trotzdem: Weiterhin nur gedämpfte Nachfrage
Continental-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung
DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Continental-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com
Nachrichten zu Continental AG
Analysen zu Continental AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|02.10.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|01.10.2025
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.10.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|01.10.2025
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.2025
|Continental Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.2025
|Continental Kaufen
|DZ BANK
|23.09.2025
|Continental Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.2025
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|26.09.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|22.09.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|19.09.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|15.09.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Continental AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen