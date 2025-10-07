Continental Aktie News: Continental tendiert am Vormittag südwärts

Kurs der Continental

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 58,98 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die Continental-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 58,98 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Continental-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 58,98 EUR aus. Bei 59,28 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 8.352 Continental-Aktien den Besitzer.

Bei 59,81 EUR markierte der Titel am 29.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 1,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,16 EUR. Dieser Wert wurde am 08.10.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 30,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Continental-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,15 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 68,63 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Continental am 05.08.2025. In Sachen EPS wurden 2,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Continental 1,52 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 51,45 Prozent auf 4,86 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Den erwarteten Gewinn je Continental-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,03 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

