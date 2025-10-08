Continental Aktie News: Continental am Mittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 57,66 EUR ab.

Das Papier von Continental befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 57,66 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Continental-Aktie ging bis auf 56,96 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 57,54 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 59.541 Continental-Aktien den Besitzer.

Bei 59,81 EUR markierte der Titel am 29.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 3,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 41,20 EUR fiel das Papier am 09.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Continental-Aktie mit einem Verlust von 28,54 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,15 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 68,63 EUR für die Continental-Aktie aus.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,53 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental 1,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 51,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,86 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,03 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Continental-Aktie steigt trotzdem: Weiterhin nur gedämpfte Nachfrage

Continental-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung

DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Continental-Investition von vor einem Jahr eingebracht