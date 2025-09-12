Continental Aktie News: Continental am Nachmittag im Plus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Continental. Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 72,48 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Continental-Aktie bei 73,92 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 72,28 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 188.967 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 29.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,68 EUR an. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 8,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 51,94 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 28,34 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,41 EUR. Analysten bewerten die Continental-Aktie im Durchschnitt mit 84,88 EUR.

Continental veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,53 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,52 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 4,86 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 51,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,00 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Experten taxieren den Continental-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,93 EUR je Aktie.

