Continental Aktie News: Continental am Mittwochmittag mit Einbußen

Die Aktie von Continental gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 70,98 EUR.

Die Continental-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,9 Prozent auf 70,98 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Continental-Aktie bisher bei 70,88 EUR. Bei 72,28 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 99.790 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 29.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 78,68 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 9,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 53,30 EUR fiel das Papier am 18.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,41 EUR. Im Vorjahr hatte Continental 2,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Continental-Aktie bei 84,88 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Continental am 05.08.2025. In Sachen EPS wurden 2,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Continental 1,52 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Continental im vergangenen Quartal 4,86 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 51,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Continental 10,00 Mrd. EUR umsetzen können.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,93 EUR je Continental-Aktie belaufen.

