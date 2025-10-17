DAX23.894 -1,6%Est505.622 -0,5%MSCI World4.281 -0,3%Top 10 Crypto14,38 -3,7%Nas22.538 -0,1%Bitcoin90.375 -2,2%Euro1,1664 -0,2%Öl61,15 +0,2%Gold4.255 -1,7%
Continental Aktie News: Continental verteuert sich am Nachmittag kräftig

Die Aktie von Continental gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Continental zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 10,2 Prozent auf 60,24 EUR.

Das Papier von Continental konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 10,2 Prozent auf 60,24 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Continental-Aktie bei 60,26 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 58,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 933.415 Continental-Aktien.

Am 17.10.2025 markierte das Papier bei 60,26 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 41,46 EUR. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 45,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,15 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 68,88 EUR je Continental-Aktie an.

Am 05.08.2025 äußerte sich Continental zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,53 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,52 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 51,45 Prozent auf 4,86 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental 10,00 Mrd. EUR umgesetzt.

Von Analysten wird erwartet, dass Continental im Jahr 2025 5,97 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Continental von vor 5 Jahren bedeutet

Michelin-Aktie fällt nach Prognosesenkung - auch Continental und Pirelli unter Druck

Michelin-Aktie unter Druck - Continental-Aktie dreht ins Plus

