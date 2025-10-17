Continental Aktie News: Hausse bei Continental am Vormittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Continental gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Continental-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,3 Prozent auf 58,10 EUR.

Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 6,3 Prozent im Plus bei 58,10 EUR. In der Spitze legte die Continental-Aktie bis auf 58,50 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 58,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 135.586 Continental-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 59,81 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.05.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Continental-Aktie derzeit noch 2,95 Prozent Luft nach oben. Bei 41,46 EUR fiel das Papier am 06.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 28,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 2,50 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,15 EUR je Continental-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 68,63 EUR je Continental-Aktie an.

Am 05.08.2025 hat Continental in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,53 EUR, nach 1,52 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 51,45 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,86 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,00 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Continental-Gewinn in Höhe von 5,97 EUR je Aktie aus.

