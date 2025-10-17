Continental Aktie News: Hausse bei Continental am Mittag

So entwickelt sich Continental

Die Aktie von Continental zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 8,3 Prozent auf 59,18 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 8,3 Prozent auf 59,18 EUR zu. In der Spitze gewann die Continental-Aktie bis auf 59,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 58,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 488.449 Continental-Aktien.

Bei 59,81 EUR markierte der Titel am 29.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,07 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 41,46 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.11.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Continental-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,15 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 68,63 EUR je Continental-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Continental am 05.08.2025 vor. Continental hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,53 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,52 EUR je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 4,86 Mrd. EUR, gegenüber 10,00 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 51,45 Prozent präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Continental-Aktie in Höhe von 5,97 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Continental von vor 5 Jahren bedeutet

Michelin-Aktie fällt nach Prognosesenkung - auch Continental und Pirelli unter Druck

Michelin-Aktie unter Druck - Continental-Aktie dreht ins Plus