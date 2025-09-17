Continental Aktie News: Continental am Donnerstagvormittag weit abgeschlagen

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Continental. Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 21,7 Prozent auf 57,14 EUR.

Das Papier von Continental befand sich um 09:05 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 21,7 Prozent auf 57,14 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Continental-Aktie ging bis auf 55,46 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 55,48 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Continental-Aktien beläuft sich auf 84.255 Stück.

Bei einem Wert von 78,68 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.05.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Continental-Aktie somit 27,38 Prozent niedriger. Am 24.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 53,90 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Continental-Aktie mit einem Verlust von 5,67 Prozent wieder erreichen.

Nach 2,50 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,41 EUR je Continental-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 84,88 EUR.

Continental ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 4,86 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 51,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Continental-Gewinn in Höhe von 7,93 EUR je Aktie aus.

