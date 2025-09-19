Continental Aktie News: Continental am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 55,44 EUR nach.

Die Continental-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 55,44 EUR. Die Continental-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 55,36 EUR ab. Mit einem Wert von 55,76 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 21.062 Continental-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (59,81 EUR) erklomm das Papier am 29.05.2025. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 7,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 40,98 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Continental-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,04 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Continental-Aktie bei 75,38 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Continental am 05.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 2,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 4,86 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 51,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Continental 10,00 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,13 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Aktien von Continental und Aumovio nach Abspaltung im Fokus

Continental-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Hold

Continental-Aktie: Bernstein Research vergibt Bewertung