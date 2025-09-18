Continental Aktie News: Continental am Freitagmittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Continental legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 57,08 EUR.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 57,08 EUR zu. In der Spitze gewann die Continental-Aktie bis auf 57,82 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 56,82 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Continental-Aktien beläuft sich auf 226.303 Stück.

Am 29.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,68 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Continental-Aktie mit einem Kursplus von 37,84 Prozent wieder erreichen. Bei 53,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 5,57 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,50 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,83 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 82,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Continental am 05.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,53 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,52 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 4,86 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 51,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,00 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,05 EUR je Continental-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Aumovio-Aktie sackt zunächst ab: Conti-Autozuliefersparte startet an der Börse

DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel hätte eine Investition in Continental von vor 5 Jahren gekostet

Neue Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Continental-Aktie mit Hold