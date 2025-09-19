DAX23.491 -0,6%ESt505.440 -0,3%Top 10 Crypto15,55 -2,8%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin95.853 -2,4%Euro1,1775 +0,3%Öl66,20 -0,7%Gold3.726 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Porsche PAG911 D-Wave Quantum A3DSV9 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SAP 716460 Apple 865985 Palantir A2QA4J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt deutlich -- Pfizer plant wohl Übernahme von Metsera -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Palantir, Diginex, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Samsung im Fokus
Top News
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Montagmittag um die Kurse der Digitalwährungen Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Montagmittag um die Kurse der Digitalwährungen
Webtoon Entertainment im Pivotal-Point-Check: Disney-Investment und -Partnerschaft für globale Comic-Plattform beflügelt Aktie um über 39 %! Webtoon Entertainment im Pivotal-Point-Check: Disney-Investment und -Partnerschaft für globale Comic-Plattform beflügelt Aktie um über 39 %!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren am Aufschwung der deutschen Wirtschaft mit dem Index-Zertifikat auf den SGI German Bundes Index. Mehr erfahren!
Blick auf Continental-Kurs

Continental Aktie News: Continental wird am Mittag ausgebremst

22.09.25 12:12 Uhr
Continental Aktie News: Continental wird am Mittag ausgebremst

Die Aktie von Continental gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Continental-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 55,18 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
55,28 EUR -1,22 EUR -2,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 55,18 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Continental-Aktie bisher bei 54,88 EUR. Bei 55,76 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Continental-Aktie belief sich zuletzt auf 104.482 Aktien.

Bei 59,81 EUR erreichte der Titel am 29.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Continental-Aktie. Am 24.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,98 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Continental-Aktie 25,74 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Continental-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,04 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 75,38 EUR für die Continental-Aktie aus.

Am 05.08.2025 legte Continental die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,53 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental 1,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 51,45 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,86 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Von Analysten wird erwartet, dass Continental im Jahr 2025 6,13 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Aktien von Continental und Aumovio nach Abspaltung im Fokus

Continental-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Hold

Continental-Aktie: Bernstein Research vergibt Bewertung

Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Continental AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Continental AG

DatumRatingAnalyst
10:26Continental UnderperformBernstein Research
19.09.2025Continental HoldDeutsche Bank AG
19.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
19.09.2025Continental BuyUBS AG
19.09.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.09.2025Continental BuyUBS AG
19.09.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.09.2025Continental BuyUBS AG
11.09.2025Continental BuyUBS AG
10.09.2025Continental BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
19.09.2025Continental HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
01.09.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
18.08.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025Continental Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10:26Continental UnderperformBernstein Research
19.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
15.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
10.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
04.09.2025Continental UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Continental AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen