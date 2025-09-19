Continental Aktie News: Continental wird am Mittag ausgebremst

Blick auf Continental-Kurs

Die Aktie von Continental gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Continental-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 55,18 EUR.

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 55,18 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Continental-Aktie bisher bei 54,88 EUR. Bei 55,76 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Continental-Aktie belief sich zuletzt auf 104.482 Aktien.

Bei 59,81 EUR erreichte der Titel am 29.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Continental-Aktie. Am 24.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,98 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Continental-Aktie 25,74 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Continental-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,04 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 75,38 EUR für die Continental-Aktie aus.

Am 05.08.2025 legte Continental die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,53 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental 1,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 51,45 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,86 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Von Analysten wird erwartet, dass Continental im Jahr 2025 6,13 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Aktien von Continental und Aumovio nach Abspaltung im Fokus

Continental-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Hold

Continental-Aktie: Bernstein Research vergibt Bewertung