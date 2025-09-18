DAX23.645 -0,1%ESt505.465 +0,1%Top 10 Crypto16,38 -1,0%Dow46.169 +0,1%Nas22.522 +0,2%Bitcoin98.708 -0,7%Euro1,1745 -0,4%Öl66,47 -1,6%Gold3.670 +0,7%
DAX fällt zurück -- US-Börsen in Grün -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- Infineon, D--Wave Quantum, Plug Power, AMD, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
Vortagesrally findet keine Fortsetzung: DAX am Verfallstag wankelmütig
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Freitagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen
Blick auf Continental-Kurs

Continental Aktie News: Continental am Freitagnachmittag mit Einbußen

19.09.25 16:10 Uhr
Continental Aktie News: Continental am Freitagnachmittag mit Einbußen

Die Aktie von Continental gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Continental-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,8 Prozent auf 55,90 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
56,50 EUR -1,44 EUR -2,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Continental-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:53 Uhr um 1,8 Prozent auf 55,90 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Continental-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 55,82 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 56,82 EUR. Bisher wurden heute 586.854 Continental-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.05.2025 bei 78,68 EUR. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 28,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 53,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 3,58 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Continental-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,83 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Continental-Aktie bei 75,38 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Continental am 05.08.2025 vor. Das EPS belief sich auf 2,53 EUR gegenüber 1,52 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 51,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,00 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,86 Mrd. EUR.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Continental einen Gewinn von 6,05 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Aumovio-Aktie sackt zunächst ab: Conti-Autozuliefersparte startet an der Börse

DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel hätte eine Investition in Continental von vor 5 Jahren gekostet

Neue Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Continental-Aktie mit Hold

Nachrichten zu Continental AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Continental AG

DatumRatingAnalyst
14:06Continental HoldDeutsche Bank AG
13:46Continental UnderperformBernstein Research
12:56Continental BuyUBS AG
09:21Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.09.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12:56Continental BuyUBS AG
09:21Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.09.2025Continental BuyUBS AG
11.09.2025Continental BuyUBS AG
10.09.2025Continental BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
14:06Continental HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
01.09.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
18.08.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025Continental Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
13:46Continental UnderperformBernstein Research
15.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
10.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
04.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
03.09.2025Continental UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Continental AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen