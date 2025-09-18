Continental Aktie News: Continental am Freitagnachmittag mit Einbußen
Die Aktie von Continental gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Continental-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,8 Prozent auf 55,90 EUR.
Die Continental-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:53 Uhr um 1,8 Prozent auf 55,90 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Continental-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 55,82 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 56,82 EUR. Bisher wurden heute 586.854 Continental-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.05.2025 bei 78,68 EUR. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 28,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 53,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 3,58 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Für Continental-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,83 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Continental-Aktie bei 75,38 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Continental am 05.08.2025 vor. Das EPS belief sich auf 2,53 EUR gegenüber 1,52 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 51,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,00 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,86 Mrd. EUR.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Continental einen Gewinn von 6,05 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14:06
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|13:46
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|12:56
|Continental Buy
|UBS AG
|09:21
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:56
|Continental Buy
|UBS AG
|09:21
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|11.09.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|10.09.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|14:06
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|13:46
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|15.09.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|10.09.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|04.09.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|03.09.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
