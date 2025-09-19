Continental-Analyse: Bernstein Research verleiht Continental-Aktie Underperform in jüngster Analyse

Investment-Tipp

Bernstein Research-Analyst Harry Martin hat sich das Continental-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Underperform" belassen. Analyst Harry Martin geht nach der Konzernaufspaltung nicht davon aus, dass ContiTech das wahre Schnäppchen ist. Insgesamt hält er laut seiner am Montag vorliegenden Analyse eine Bewertung von etwa 3,2 Milliarden Euro für angemessen.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Continental-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Das Papier von Continental befand sich um 10:12 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 55,64 EUR ab. Insofern weist der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 10,14 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Der Tagesumsatz der Continental-Aktie belief sich zuletzt auf 75.374 Aktien. Der Anteilsschein stieg seit Jahresbeginn 2025 um 17,1 Prozent.

