Continental Aktie News: Continental macht am Freitagvormittag Boden gut

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Continental. Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 57,64 EUR.

Um 09:07 Uhr wies die Continental-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 57,64 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Continental-Aktie bei 57,82 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 56,82 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 53.115 Continental-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (78,68 EUR) erklomm das Papier am 29.05.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 36,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.09.2024 bei 53,90 EUR. Abschläge von 6,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 2,50 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,83 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 82,00 EUR je Continental-Aktie aus.

Continental veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,53 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Continental 1,52 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 4,86 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 51,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,00 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,05 EUR je Aktie in den Continental-Büchern.

